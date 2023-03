POL-FL: Sankt Peter-Ording: Verbreitung eines Videos nach Polizeieinsatz

Husum (ots) - Nach mehreren Einbrüchen in den letzten Wochen im Stadtgebiet Husum hat die Polizei einen Tatverdächtigen ermittelt. Er wird für vier Einbrüche in Geschäftsräume verantwortlich gemacht. Der 28-jährige Mann befindet sich in Untersuchungshaft. Am Dienstag (28.03.23) durchsuchten die Ermittler die Wohnung des Tatverdächtigen. Dabei stellten sie Stehlgut aus vorangegangenen Taten und weitere Beweismittel ...

