POL-KA: (KA) Kraichtal - Nachbarschaftsstreit löst Polizeieinsatz aus - Schreckschusswaffen sichergestellt

Karlsruhe (ots) - In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch wurde in Ettlingen ein Roller gestohlen und auf einem nahegelegenen Freizeitplatz offensichtlich in Brand gesetzt. Derzeitigen Erkenntnissen zufolge entwendeten einer oder mehrere unbekannte Täter am heutigen Mittwoch im Zeitraum von 00:00 Uhr bis 09:00 Uhr einen schwarzen Roller der Marke "Ningbo Longjia", der ...

