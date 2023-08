Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - E-Scooter-Fahrerin gestürzt und schwer verletzt

Karlsruhe (ots)

Eine 22-jährige E-Scooter-Fahrerin zog sich am frühen Donnerstagmorgen schwere Verletzungen zu, als sie in Karlsruhe offenbar alleinbeteiligt stürzte. Ersten Ermittlungen zufolge befuhr die 22-Jährige gegen 05:30 Uhr mit ihrem E-Scooter ein Verbindungsstück an der Straßenbahnhaltestelle Kurt-Schumacher-Straße. Dabei verlor die junge Frau wohl das Gleichgewicht und stürzte zu Boden. Bei dem Unfall zog sie sich schwere Verletzungen in Form eines Schädelbasisbruchs und einer Wirbelverletzung zu. Nach einer Erstversorgung vor Ort wurde die Verletzte vom alarmierten Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr besteht nicht.

Im Rahmen der Unfallaufnahme ergaben sich Anhaltspunkte auf einen vorausgegangenen Alkoholkonsum der Frau.

