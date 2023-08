Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsbad - Festnahme nach Verfolgungsfahrt - Fahrer mit Haftbefehl gesucht

Karlsruhe (ots)

Mit der Festnahme eines 35-jährigen Autofahrers endete am Mittwochabend eine Verfolgungsfahrt der Polizei.

Der Mann sollte gegen 22:30 Uhr von einer Polizeistreife in Remchingen-Wilferdingen einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Offensichtlich widersetzte er sich den Anhaltezeichen der Polizei und flüchtete mit seinem Opel in Richtung Karlsbad-Langensteinbach. Auf seiner Flucht überfuhr er eine Verkehrsinsel und beschädigte seinen Vorderreifen, sodass dieser Luft verlor. Trotz des platten Reifens setzte der Beschuldigte seine Fahrt zunächst fort. Kurz vor Langensteinbach hielt er schließlich an und konnte einer Polizeikontrolle unterzogen werden.

Entsprechende Tests bei der Kontrolle zeigten an, dass der 35-jährige unter dem Einfluss von Alkohol und Betäubungsmitteln stand. Außerdem stellte sich heraus, dass der Fahrer mit einem Haftbefehl gesucht wurde. Noch in der Nacht wurde der Mann in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

