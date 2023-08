Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Ettlingen - Roller entwendet und abgebrannt - Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch wurde in Ettlingen ein Roller gestohlen und auf einem nahegelegenen Freizeitplatz offensichtlich in Brand gesetzt.

Derzeitigen Erkenntnissen zufolge entwendeten einer oder mehrere unbekannte Täter am heutigen Mittwoch im Zeitraum von 00:00 Uhr bis 09:00 Uhr einen schwarzen Roller der Marke "Ningbo Longjia", der an der Ecke Lärchenweg/Kiefernweg geparkt war. Eine Zeugin fand den Roller schließlich am Mittwochmorgen gegen 09:24 Uhr am Zaun des unweit gelegenen Freizeitplatzes am Fichtenweg. Er brannte dort augenscheinlich ab, weswegen der Verdacht einer Brandstiftung besteht. Der Sachschaden an Fahrzeug und Zaun wird auf etwa 900 Euro geschätzt.

Die Polizei Ettlingen bittet Zeugen des Vorfalls sich unter der Rufnummer 07243 3200-0 zu melden.

Daniel Joram, Pressestelle

