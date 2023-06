Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 230605.1 Wedel: Zwei Männer nach Auseinandersetzung zweier Personengruppen verletzt-Zeugen gesucht

Wedel (ots)

Am Samstag um 2:20 Uhr kam es zu einer Auseinandersetzung zweier Personengruppen am Bahnhof in Wedel. Hierbei erlitt ein 18jähriger Wedeler Stichverletzungen, es bestand Lebensgefahr. Mittlerweile ist sein Zustand stabil. Ein weiterer 19jähriger aus Wedel wurde ebenfalls durch Stiche verletzt. Aktuell laufen Ermittlungen zu den Hintergründen und den genauen Abläufen des Tatgeschehens. Zum Zeitpunkt der Auseinandersetzung waren unbeteiligte Personen zu den Bahngleisen oder aus dem Bahnhofsgebäude heraus unterwegs. Diese werden gebeten, sich bei der Polizei unter 04821-6020 zu melden. Auch weitere sachdienliche Hinweise zum Vorfall werden erbeten.

