Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 230602.3 Norderwöhrden: Zwei Aufsitzrasenmäher entwendet

Norderwöhrden (ots)

In der Zeit von Mittwoch um 17 Uhr bis Donnerstag um 11.30 Uhr suchten unbekannte Täter zwei Gebäude an der Straße Wennemannswisch auf. Sie brachen auf den Grundstücken jeweils die Zugänge zur Scheune und Lagerhalle auf und entwendeten die dort verwahrten Aufsitzrasenmäher. Für den Transport wurden die Aufsitzrasenmäher vermutlich in ein größeres Transportfahrzeug verladen. Sachdienliche Hinweise auf Beobachtungen, die in Zusammenhang mit den beiden Taten stehen könnten, nimmt die Polizei unter 0481-940 entgegen.

