Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 230601.5 Büsum: Einbrecher treffen auf Anwohner-Zeugen gesucht

Am Dienstag um 0.37Uhr verschafften sich zwei unbekannte Täter Zutritt zu einem Wohnhaus in der Kühlungsborner Straße. Hier trafen sie auf die Anwohner und verließen das Objekt in unbekannte Richtung. Derzeit ist davon auszugehen, dass kein Stehlgut entwendet wurde. Beide Täter sollen männlich und 20-25 Jahre alt gewesen sein. Einer der beiden hatte schwarze, lockige Haare. Die Polizei ermittelt nun zu den Hintergründen der Tat und bittet Zeugen, die im Vorfeld am Pfingstwochenende verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich zu melden. Hinweise werden unter 0481-940 erbeten.

