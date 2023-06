Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 230601.4 Hemmingstedt: Verkehrsunfall mit drei Verletzten auf der B5

Hemmingstedt (ots)

Am Mittwoch um 5:30 Uhr fuhr eine 22jährige Autofahrerin aus Eddelak auf der Carl-Friedrich-Benz-Straße (B5) von Hemmingstedt kommend Richtung Heide. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet diese in den Gegenverkehr und kollidierte mit einem Lastkraftwagen. Durch den Zusammenstoß verletzte sich die Fahrerin schwer, der 58jährige LKW-Fahrer und ein 62jähriger Mitfahrer verletzten sich leicht. Rettungskräfte transportierten alle Unfallbeteiligte in das WKK Heide. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten geborgen werden. Am Auto entstand Totalschaden, der LKW wurde im Frontbereich erheblich beschädigt.

