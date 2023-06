POL-IZ: 230601.1 Itzehoe: Einbruch in Kindertagesstätte

Tellingstedt (ots) - In der Zeit von Dienstag, 23.5.23 bis Donnerstag, 25.5.23 verletzten unbekannte Täter drei Pferde auf einer Koppel an der Südermühle. Die Pferde erlitten Schnittverletzungen am Rumpf. Nach derzeitigem Ermittlungsstand muss davon ausgegangen werden, dass die Pferde mutwillig verletzt wurden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und ...

