Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 23030.2 Nindorf: Autofahrer berauscht und ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Nindorf (ots)

Am Montag gegen 19.15 Uhr kontrollierten Polizeibeamte der Polizeistation Meldorf einen Autofahrer in der Hauptstraße in Nindorf.

Hierbei wurde festgestellt, dass der 36-Jährige Meldorfer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war.

Weiterhin war deutlicher Cannabisgeruch aus dem PKW wahrzunehmen. Auf Grund von körperlichen Auffälligkeiten führte ein vor Ort durchgeführter Urintest zu einem positiven Ergebnis auf Cannabis.

Anschließend musste sich der Meldorfer beim Polizeirevier Heide einer Blutprobenentnahme unterziehen.

Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt und sein Fahrzeugschlüssel sichergestellt. Der Fahrzeugschlüssel sollte später einem Bekannten des Beschuldigten in seiner Wohnung übergeben.

Hierzu suchten die Beamten die Wohnung des 36-Jährigen in Meldorf auf.

Nachdem die Wohnung betreten worden war, konnten die Polizisten erneut starken Cannabisgeruch wahrnehmen.

In der Küche stellten sie anschließend eine geringe Menge an Marihuana fest. Die Betäubungsmittel wurden sichergestellt.

Den Meldorfer erwarten nun Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und des Fahrens unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln sowie des unerlaubten Besitzes von Betäubungsmitteln.

