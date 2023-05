Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 230525.4 Heide: Radfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Heide (ots)

Am Dienstag um 19.:45 Uhr fuhr ein 37jähriger Heider Autofahrer auf dem Kirchspielsweg Richtung Meldorfer Straße. Als dieser an der Einmündung nach rechts in die Meldorfer Straße einbog, kollidierte er mit einem vorfahrtberechtigten 28jährigen Pedelecfahrer aus Wesseln, welcher den Einmündungsbereich Richtung Hemmingstedt auf dem dortigen Radweg befuhr. Beim Sturz verletzte sich der Pedelecfahrer schwer im Hüftbereich, Einsatzkräfte verbrachten ihn in das WKK Heide

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell