Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 230525.3 Hemmingstedt: Einbruch in Einfamilienhaus

Hemmingstedt (ots)

In der Zeit zwischen Montag um 21 Uhr und Mittwoch um 12 Uhr verschafften sich unbekannte Täter Zutritt zu einem Einfamilienhaus am Baakenweg. Sie zerstörten den Lichtausschnitt am Haupteingang und zerstörten diverse Gegenstände im Erdgeschoss. Im Keller beschädigten diese die Hauptwasserleitung, so dass sich der Keller mit Wasser füllte. Aus der Küche entwendeten sie sodann Akkuschrauber und dazugehörige Akkus und entfernten sich unerkannt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt sachdienliche Hinweise unter 0481-940 entgegen.

