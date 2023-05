Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 230530.1 Nordermeldorf: Trunkenheitsfahrt führt zu Unfall im Straßengraben, Fahrer setzt die Fahrt fort und wird gestoppt

Nordermeldorf (ots)

Am Samstag um 22:15 Uhr fuhr ein 51jähriger Autofahrer aus Wöhrden auf der Hafenstraße vom Wöhrdener Hafen kommend Richtung Hafenstraße. In einer weitgezogenen Linkskurve kam dieser nach rechts von der Fahrbahn ab und landete in einem angrenzenden Straßengraben. Nach mehreren Versuchen gelang es, das demolierte Fahrzeug aus dem Graben zu manövrieren. Ein Unfallzeuge alarmierte die Polizei. Die Streife traf den Unfallverursacher auf dem Weg zu seiner Wohnanschrift an. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 2,33 Promille. Es erfolgte die Entnahme einer Blutprobe. Den Unfallfahrer erwartet nun eine Verfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr und unerlaubtem Entfernen vom Unfallort sowie des Verstoßes gegen das allgemeine Verhalten im Straßenverkehr.

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell