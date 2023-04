Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 230424 - 0470 Frankfurt - Dornbusch: Unfall mit U-Bahn

Frankfurt (ots)

(dr) Heute Morgen (24. April 2023) kam es an der Kreuzung Eschersheimer Landstraße / Marbachweg zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine U-Bahn mit einem Pkw kollidierte. Zwei Personen wurden hierbei leicht verletzt.

Nach derzeitigen Erkenntnissen war ein 43-jähriger Mann gegen 07.00 Uhr mit seinem VW Golf auf der Eschersheimer Landstraße in nördlicher Richtung unterwegs. Zu diesem Zeitpunkt befuhr eine U-Bahn einen parallelverlaufenden Schienenstrang in die gleiche Fahrtrichtung. An der Kreuzung Eschersheimer Landstraße / Marbachweg kamen U-Bahn und Pkw aufgrund entsprechender Lichtsignale zum Stehen. Als die Fahrt wieder freigegeben wurde, versuchte der 43-Jährige mit seinem Pkw verbotswidrig nach links abzubiegen. Der 34-jährige U-Bahnfahrer führte nun eine Gefahrenbremsung durch. Dabei verletzte sich eine 54-jährige Frau, die in der Bahn war, leicht.

Im weiteren Verlauf kam es zum Zusammenstoß zwischen der U-Bahn und dem kreuzenden Pkw, welcher sich schließlich in der Gleisanlage verkeilte. Der Autofahrer verletzte sich ebenfalls leicht. Sein Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste später abgeschleppt werden.

Die U-Bahnstrecke war aufgrund der Bergung des Fahrzeugs über anderthalb Stunden gesperrt. Der Fahrzeugverkehr wurde teils abgeleitet. Rund um die Unfallstelle kam es zu Verkehrsbeeinträchtigungen. Gegen 08.30 konnte der Schienenverkehr und die Fahrbahn wieder komplett freigegeben werden.

