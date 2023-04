Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 230424 - 0467 Frankfurt - Heddernheim: Versuchter Handtaschenraub

Frankfurt (ots)

(th) Am Sonntagnachmittag (23. April 2023) kam es in Heddernheim zu einem versuchten Handtaschenraub zum Nachteil einer 58-jährigen Frau. Die beiden unbekannten Täter konnten ohne Beute flüchten.

Gegen 17.00 Uhr spazierten die 58-jährige Frau und ihre Begleiterin, eine 60 Jahre alte Frau, im Bereich des Max-Kirschner-Wegs in Heddernheim, als nahe der U-Bahn-Station "Heddernheimer Landstraße" plötzlich zwei unbekannte Männer auf die beiden Frauen zu rannten. Einer der beiden Männer setzte unvermittelt Pfefferspray gegen die 58-jährige Geschädigte ein, ihre Begleitung wurde durch den Einsatz des Pfeffersprays ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen. Im Anschluss versuchte er die Handtasche der Geschädigten zu entreißen, was jedoch am lautstarken Schreien und vehementen Festhalten der Handtasche scheiterte. Der unbekannte Täter ließ von seinem Vorhaben ab, und beide Männer flüchteten in Richtung U-Bahn. Die beiden geschädigten Frauen erlitten durch den Einsatz des Pfeffersprays Reizungen im Gesicht.

Die beiden Tatverdächtigen können wie folgt beschrieben werden:

Tatverdächtiger 1: männlich, 20-25 Jahre alt, 170-175 cm groß, schlanke / sportliche Statur, lockige, kurze schwarze Haare, bekleidet mit einem schwarzen Kapuzenpullover mit breitem, roten Querstreifen, schwarzer Jogginghose und weißen Sneakern; der Tatverdächtige führte das Pfefferspray mit sich.

Tatverdächtiger 2: männlich, 16-20 Jahre alt, ca. 180 cm groß, schlanke / sportliche Statur, längeres, voluminöses, schwarzes Haar, Oberlippenbart, bekleidet mit einem schwarzen Pullover, schwarzer Jogginghose und schwarzen Sneakern.

Personen, die sachdienliche Hinweise zu den Tatverdächtigen machen können, werden gebeten, sich mit dem örtlich zuständigen 14. Polizeirevier unter der Telefonnummer 069 / 755 - 11400 oder mit jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell