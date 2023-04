LPI-NDH: Radfahrer beim Ausparken übersehen

Bad Langensalza (ots) - In der Tonnaer Straße kontrollierten Polizisten am späten Sonntagabend einen Autofahrer und führten einen Alkoholtest durch. Der 54-Jährige aus Südthüringen pustete über 1,6 Promille. Die weiteren Überprüfungen ergaben, dass dem Mann bereits im Februar dieses Jahres der Führerschein abgenommen worden war. Er musste mit zur Blutentnahme, den Autoschlüssel stellten die Polizisten vorsorglich sicher. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

