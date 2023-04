Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Die Polizei bittet um Ihre Mithilfe: Zeugenaufruf nach Kofferdiebstahl

Bild-Infos

Download

Nordhausen (ots)

Die Kriminalpolizei in Nordhausen sucht Zeugen zu einem Diebstahl, der sich am Mittwoch 22. März, um 0.40 Uhr, am Bahnhof Nordhausen ereignete. Während ihres Aufenthaltes auf dem Bahnhofsgelände, wurde die Geschädigte vom ersten Täter in ein Gespräch verwickelt. Während dieses Gespräches stahl der zweite Täter unbemerkt einen ihrer mitgeführten Koffer. Nach der Tat entfernten sich beide Täter in unbekannte Richtung. Bei dem gestohlenen Koffer handelt es sich um einen Rollkoffer in der Farbe blau. Auf dem Koffer sind gelbe Applikationen, unter anderem zwei Querstreifen. Ein Täter soll ca. 30 Jahre alt, zwischen 1,80m und 1,90m groß und dunkelhäutig sein. Er trug kurze Haare und war von kräftiger Statur. Zur Tatzeit war er mit einer dunkelblauen Jeans und einer hellgrünen Jacke mit grauen Streifen bekleidet. Sein Kumpel soll ebenfalls ca. 30 Jahre alt sein, war sehr schlank, dunkelhäutig und trug eine dunkelblau karierte Stoffjacke. Wer kann Angaben zu den Personen machen oder hat die Tat beobachtet? Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Nordhausen unter Telefon: 03631/960 entgegen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell