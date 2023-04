POL-F: 230423 - 0464 Frankfurt - Innenstadt: körperliche Auseinandersetzung vor Modeboutique

Frankfurt (ots) - (lo) Die Polizei hat am Donnerstagnachmittag (20. April 2023) zwei Männer festgenommen, die zuvor in mehreren Geschäften mehrere Gegenstände gestohlen hatten. Gegen 16.20 Uhr stellten Zivilfahnder zwei Männer im Bereich der "Zeil" in einer dortigen Apotheke fest. Durch mehrere Ablenkungsmanöver entwendeten die beiden Gauner eine unbestimmte Menge an Gesichtspflegeprodukte. Anschließend suchten die ...

mehr