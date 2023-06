Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 230601.3 Heide: Einbruch in verschlossenen Unterstand beim Sportverein und Sachbeschädigungen an Fußballtoren

Heide (ots)

In der Zeit von Dienstag um 20.30 Uhr bis Mittwoch um 7.30 Uhr verschafften sich unbekannte Täter Zutritt zu einem verschlossenen Unterstand auf dem Sportplatz an der Straße "Am Sportplatz". Sie hebelten ein Fenster auf und entwendeten aus dem Innenbereich eine Musikbox. Es entstand insgesamt ein Sachschaden von 2000 Euro. Bereits am vorherigen Freitag kam es auf dem Sportplatz zu Sachbeschädigungen an den Fußballtoren, welche an Rahmen und Netz beschädigt wurden. Ob es einen Zusammenhang zwischen beiden Taten gibt, ist derzeit noch unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Sachdienliche Hinweise nimmt sie unter 0481-940 entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell