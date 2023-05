POL-FR: Landkreis Lörrach - Steinen/Höllstein -- Verkehrsunfall mit Pedelecs -- 3 Verletzte ! - Zeugen gesucht

Freiburg (ots) - Der Polizei in Emmendingen wurde am 05.05.2023 ein beschädigtes Fahrzeug gemeldet - es stellte sich heraus, dass eine Unfallflucht vorlag. Der beschädigte Pkw - ein schwarzer Nissan - stand ordnungsgemäß geparkt am Fahrbahnrand in der Gartenstraße in Emmendingen. Am 05.05.2023, zwischen 16:15 und 17:00 Uhr, streifte ein bislang unbekanntes ...

