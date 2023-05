Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Emmendingen -- Zeugen nach Unfallflucht in Gartenstraße gesucht

Freiburg (ots)

Der Polizei in Emmendingen wurde am 05.05.2023 ein beschädigtes Fahrzeug gemeldet - es stellte sich heraus, dass eine Unfallflucht vorlag.

Der beschädigte Pkw - ein schwarzer Nissan - stand ordnungsgemäß geparkt am Fahrbahnrand in der Gartenstraße in Emmendingen.

Am 05.05.2023, zwischen 16:15 und 17:00 Uhr, streifte ein bislang unbekanntes Fahrzeug den schwarzen Nissan, so dass dessen Fahrertür beschädigt wurde. Der entstandene Sachschaden liegt bei etwa 1200 Euro.

Es liegen Anhaltspunkte dafür vor, dass das Verursacherfahrzeug gelb bzw. grün lackiert war.

Die Polizei in Emmendingen hat die Ermittlungen aufgenommen.

Hinweise werden rund um die Uhr an 07641 582 0 erbeten.

PP FR, FLZ / MP

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell