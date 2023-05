Freiburg (ots) - Am Donnerstag, 04.05.2023, gegen 13:20 Uhr, kam es in Oberrimsingen bei Reparaturen an einem Fahrzeug aus bislang ungeklärter Ursache zu einer Verpuffung. Hierbei wurde ein 65-Jähriger, welcher die Arbeiten allein durchführte, verletzt und mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik ...

mehr