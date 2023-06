Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 230601.2 Itzehoe: Schockanruf-falscher Polizeibeamter fordert hohe Kaution

Itzehoe (ots)

In unregelmäßigen Abständen kommt es immer wieder auch im Itzehoer Bereich zu Betrugsversuchen, bei denen falsche Polizeibeamte ihre Opfer dazu drängen, hohe Geldsummen oder Wertsachen zu übergeben. Am Mittwoch um 16 Uhr erhielt eine 77jährige Itzehoerin einen Anruf von einem falschen Polizeibeamten. Er erklärte, ihre Tochter habe soeben einen Verkehrsunfall verursacht und die Unfallgegnerin sei verstorben. Man habe ihre Tochter nun festgenommen, sie könne gegen eine Kaution von 67.000 Euro freigelassen werden. Nach dem Hinweis der Itzehoerin, sie werde sich mit der Familie besprechen, beendete der Betrüger das Telefonat. Gemeinsam mit der Polizei konnte geklärt werden, dass es keinen derartigen Unfall mit Beteiligung der Tochter gegeben hat. In diesem Zusammenhang bittet die Polizei, besonders aufmerksam zu bleiben und Familienangehörige über diese Betrugsmasche zu informieren.

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell