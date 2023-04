Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Vermehrt auftretenden Diebstähle von Geldbörsen

Bitburg (ots)

In den vergangenen Wochen wurden bei der Polizei Bitburg mehrere Diebstähle von Geldbörsen oder Bargeld aus Handtaschen angezeigt. Die Diebstähle ereigneten sich überwiegend in Lebensmittelgeschäften, wo das Geld häufig aus, in Einkaufswagen abgelegten Handtaschen entwendet wurde. Vereinzelt wurden aber auch Diebstähle aus Wartebereichen in medizinischen Einrichtungen (Praxen, therapeutischen Einrichtungen)gemeldet.

In diesem Zusammenhang möchte die Polizei darauf hinweisen, Handtaschen und Kleidungsstücke mit Wertgegenständen -wenn auch nur kurzfristig- nicht unbeobachtet zu lassen.

