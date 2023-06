Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 230602.1 Horst/Ottenbüttel: Zwei Tatverdächtige nach Einbruch in Supermarkt bei Flucht mit dem Auto in Ottenbüttel verunfallt und festgenommen

Horst/Ottenbüttel (ots)

Am Freitag um 2 Uhr drangen zwei Täter in einen Supermarkt Am Markt ein und entwendeten diverses Stehlgut in mitgeführten Taschen. Der Alarm löste zu diesem Zeitpunkt bereits einen Polizeieinsatz aus. Anschließend flüchteten die Männer mit einem Auto Richtung Itzehoe und gerieten dort ins Visier der Nachtstreife. Beim Versuch, das Fahrzeug zum Anhalten zu bewegen und zu kontrollieren, entzog sich der Fahrer durch schnelle Fahrmanöver und Richtungswechsel im Bereich der Oberen Dorfstraße und Karnberg. Bei der Flucht durch die Alte Landstraße auf einer Spurbahn nach Stahfast versuchte der Fahrer, ein Überholen des Streifenwagens zu verhindern. Hierbei verlor dieser die Kontrolle über das Fahrzeug und landete über Kopf in einem Straßengraben. Der Fahrer, ein 25jähriger Mann aus Börnhöved, war nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis, dafür hatten er und sein 31jähriger Mitfahrer die Taschen mit dem Stehlgut aus dem Supermarkteinbruch bei sich. Beide Männer verletzten sich leicht, sie wurden im Klinikum Itzehoe behandelt. Im Anschluss erfolgte eine vorläufige Festnahme beider Männer.

