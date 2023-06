POL-IZ: 230602.5 Itzehoe: Geldbörse aus Jackentasche entwendet

Itzehoe (ots) - Am Freitag um 3:08 Uhr löste der Alarm des Kiosks an der Bahnhofstraße aus. Unbekannte Täter drückten die Schiebetür am Eingang auf und verschafften sich so Zutritt zu dem Innenraum. Hier suchten diese augenscheinlich gezielt nach Tabakwaren und Alkohol und entwendeten eine derzeit noch zu ermittelnde Anzahl beider Artikelarten. Sie entkamen unerkannt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und ...

