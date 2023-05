Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Nagold

Ebhausen - Achtung Betrügerinnen!

Nagold / Ebhausen (ots)

Mit einer kuriosen Geschichte konnten zwei Betrügerinnen am Dienstagmorgen eine 66-Jährige dazu bringen, ihnen letztlich Bargeld und Schmuck im Wert von mehreren tausend Euro auszuhändigen.

Nach derzeitigem Sachstand wurde die Frau, gegen 10:00 Uhr, von zwei ihr unbekannten Frauen in der Turmstraße auf Russisch angesprochen. In einer Art "Wahrsagermanier" überzeugten die Täterinnen ihr Opfer davon, dass sie nach einem Ritual und mehrfachem Beten Reichtum und Gesundheit erlangen würde. Für dieses Ritual würden Eier benötigt, die die 66-Jährige im Beisein der Täterinnen auch in einem nahegelegenen Supermarkt einkaufte. Schließlich wurde ein Ei in ein Tuch gelegt und zerdrückt, wodurch sich das Tuch schwarz verfärbte. Dann nahm eine Täterin Geldscheine, die sie in ein weiteres Tuch wickelte und einsteckte. Nach mehrfachem Bekreuzigen und beten war das Opfer offenbar derart beeindruckt, dass es dem Ritual, dies mit ihrem Geld gleichzutun, zustimmte und mit den Täterinnen zu ihrer Wohnung nach Ebhausen fuhr. Dort packte die 66-Jährige ihre Wertsachen ein und man fuhr wieder gemeinsam mit dem Bus zurück nach Nagold. Dort übergab die Frau den Unbekannten Geld, Ketten und Ringe, um ihr Hab und Gut ebenfalls in ein Tuch wickeln zu lassen. Augenscheinlich bekam sie dann ihr Tuch wieder gefüllt zurück, während sie mehrfach bekreuzigt wurde. So fuhr die Frau wieder nach Hause zurück und bemerkte dort letztlich, dass sich ihre Wertgenstände nicht mehr in dem Tuch befanden, sondern dass dieses stattdessen mit zerknülltem Papier befüllt war.

Die unbekannten Täterinnen sprachen beide nur russisch und sollen wie folgt ausgesehen haben:

Täterin 1:

Zwischen 40 und 45 Jahre alt, längere blonde Haare, welche hochgesteckt waren. Sie hatte braune Augen und trug eine helle Jacke sowie eine braune Hose. Weiterhin führte sie eine beige Handtasche mit sich.

Täterin 2:

Zwischen 30 und 40 Jahre alt; lange, braune Haare, die zu einem Zopf geflochten waren. Sie hatte grüne Augen und war mit dunkler Jacke und dunkler Hose bekleidet. Auch sie trug eine helle Handtasche bei sich.

Wer ebenfalls angesprochen wurde oder Hinweise zu den gesuchten Frauen geben kann, wird gebeten, sich beim Polizeirevier Nagold unter der Telefonnummer 07452 9305-0 zu melden.

Präventionstipps Ihrer Polizei:

- Geben Sie keine Details zu Ihren finanziellen Verhältnissen preis. - Übergeben Sie niemals Geld an unbekannte Personen. - Lassen Sie grundsätzlich keine Unbekannten in Ihre Wohnung. - Wehren Sie sich energisch gegen zudringliche Menschen, sprechen Sie sie laut an oder rufen Sie um Hilfe.

Sabine Maag, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell