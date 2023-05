POL-Pforzheim: (CW) Haiterbach - Verkehrsunfall alleinbeteiligt verursacht: Zwei schwerverletzte und zwei leichtverletzte Insassen

Pforzheim (ots) - Bislang Unbekannte sind in der Zeit von Dienstag auf Mittwoch in die Büroräumlichkeiten des Wertstoffhofes im Pforzheimer Stadtteil Eutingen eingebrochen. Nach bisherigem Stand der Ermittlungen sind die bislang noch unbekannten Einbrecher gewaltsam in das Büro des Wertstoffhofes in der Julius-Heydegger-Straße eingedrungen. Die Eindringlinge entwendeten aus dem Inneren Lebensmittel und Bargeld im ...

mehr