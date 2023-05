Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Passantin von Unbekanntem angegangen - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Pforzheim (ots)

Eine 50-Jährige ist am Mittwochmorgen in Brötzingen von einem Mann zunächst angesprochen und dann unvermittelt ins Gesicht geschlagen worden.

Mit derzeitigem Sachstand schob die Frau ihr Fahrrad, gegen 09:50 Uhr, auf dem Fuß-/Radweg am Enzufer entlang, als sie kurz nach dem Übergang auf den Gehweg der Fritz-Ungerer-Straße von einem unbekannten Fahrradfahrer überholt wurde. Wenige Meter weiter hielt dieser an, stellte sein Fahrrad ab und geht zu Fuß auf die 50-Jährige zu. In einer ihr unbekannten Sprache sprach er im Anschluss die Frau an, gestikulierte hierbei und schlug ihr unvermittelt mit der Hand ins Gesicht. Im Anschluss ging er zurück zu seinem Fahrrad und fuhr davon.

Offenbar gab es nach dem Vorfall im Bereich der Straße "Am Mühlkanal" noch einen Wortwechsel zwischen dem Täter und einem unbekannten Fahrzeugführer, welche ein weißes Fahrzeug mit Pforzheimer Kennzeichen fuhr. Im Anschluss fuhr der Täter mit seinem Fahrrad in Richtung Stadt davon.

Der Gesuchte kann wie folgt beschrieben werden: Er war etwa 30 Jahre alt, 170 cm groß und dunkelhäutig mit krausem Haar, welches er in der Mitte etwas länger war. Bekleidet war er mit einem langärmeligen, rot-grau karierten Hemd. Sein Gefährt war ein älteres Fahrrad mit einem Fahrradkorb auf dem Gepäckträger.

Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt geben können und insbesondere der Fahrzeugführer des weißen Pkw, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 07231 186-3311 beim Polizeirevier Pforzheim-Süd zu melden.

Sabine Maag, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell