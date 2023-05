Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Einbruch beim Wertstoffhof

Pforzheim (ots)

Bislang Unbekannte sind in der Zeit von Dienstag auf Mittwoch in die Büroräumlichkeiten des Wertstoffhofes im Pforzheimer Stadtteil Eutingen eingebrochen. Nach bisherigem Stand der Ermittlungen sind die bislang noch unbekannten Einbrecher gewaltsam in das Büro des Wertstoffhofes in der Julius-Heydegger-Straße eingedrungen. Die Eindringlinge entwendeten aus dem Inneren Lebensmittel und Bargeld im unteren dreistelligen Bereich.

Der Polizeiposten Kieselbronn hat die weitere Sachbearbeitung übernommen. Zeugen, sowie Hinweisgeber werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Pforzheim-Nord unter der Rufnummer 07231 186-3211 in Verbindung zu setzen.

Banu Kalay, Pressestelle

