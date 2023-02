Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Einbruch in Bekleidungsgeschäft/Kleidung, Taschen und Bargeld gestohlen

Troisdorf (ots)

Am Donnerstag (23. Februar) entdeckte der Hausmeister eines Einkaufcenters in der Troisdorfer Fußgängerzone gegen 07.00 Uhr den Einbruch in ein Bekleidungsgeschäft. Das Ladenlokal an der Kölner Straße war am Vorabend (22. Februar) gegen 18.30 Uhr verschlossen worden. Der oder die unbekannten Täter schlugen eine Glasscheibe im Eingangsbereich ein und gelangten so in den Verkaufsraum. Diesen durchsuchten sie, ebenso wie einen angrenzenden Abstellraum, dessen Tür aufgebrochen wurde. Der vom Hausmeister hinzugerufene Inhaber des Geschäfts gab an, dass auf den ersten Blick Kleidung, Handtaschen und eine Spardose mit Bargeld im Gesamtwert von etwa 1.100 Euro erbeutet wurden. Die Polizei, die vor Ort Spuren sicherte, bittet um Hinweise zu Tat oder Tätern unter 02241 541-3221. (Uhl)

