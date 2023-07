Hauptzollamt Karlsruhe

HZA-KA: Unversteuerter Wasserpfeifentabak auf Toilette versteckt

Karlsruher Zoll stellt 300 Kilogramm Tabak sicher

Karlsruhe (ots)

Bereits am Dienstag stellten Beamte des Hauptzollamts Karlsruhe im Rahmen eines gemeinsamen Einsatzes mit der Polizei in Karlsruhe unter anderem eine große Menge an unversteuertem Tabak sicher.

Am 11.07.2023 fand ein Sicherheitskoorperationstag von Zoll und Polizei in Karlsruhe statt. Dieses Mal standen insbesondere Shisha-Bars und Shisha-Verkaufsstellen im Fokus.

Während der Maßnahme wurden zahlreiche Verstöße festgestellt, wobei ein Prüfobjekt in der Karlsruher Innenstadt dabei besonders hervorstach "Auffällig in diesem Fall war der dreiste Versuch eines Ladeninhabers, die Zöllner zu täuschen" erklärt Alina Holm, Sprecherin beim Hauptzollamt Karlsruhe. In dem Verkaufsgeschäft schien zunächst alles ordnungsgemäß abzulaufen. Lediglich eine geringe Menge an nicht verkehrsfähigem Tabak konnte vor Ort festgestellt werden. Doch bei der Überprüfung der angrenzenden Räumlichkeiten wurden die Einsatzkräfte in einer vom Ladenlokal abgetrennten Toilette fündig. Denn in dem vermeintlich kleinen, gewöhnlichen WC befand sich hinter der geöffneten Türe ein versteckter Eingang zu einem Lagerraum, welcher nur ersichtlich wurde, wenn man die Türe wieder schloss. Hier wurde sowohl illegaler unversteuerter als auch nicht mehr verkehrsfähiger Wasserpfeifentabak versteckt. Insgesamt stellten die Beamten vor Ort mehr als 210 Kilogramm Wasserpfeifentabak sicher.

Insgesamt wurden an diesem Tag 300 Kilogramm Wasserpfeifentabak und über 100 unversteuerte E-Shishas sichergestellt. Ferner wurden in diesem Zusammenhang drei Strafverfahren wegen des Verdachts der Hinterziehung von Tabaksteuer eingeleitet.

Die weiteren Ermittlungen diesbezüglich dauern an.

