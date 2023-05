LPI-EF: Simson gestohlen

Erfurt (ots) - Im Tatzeitraum vom 22.05.2023 bis 26.05.2023 beschädigten Unbekannte drei geparkte Fahrzeuge in Erfurt. Die Autos, ein BMW, ein Honda und ein Opel, waren in der Dortmunder Straße geparkt. Unbekannte zerkratzten jeweils die linke Fahrzeugseite mit einem unbekannten Gegenstand. Dabei verursachten sie so einen Sachschaden von etwa 3.500 Euro. (DS) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

