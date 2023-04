Polizei Dortmund

POL-DO: Fünf Verletzte nach Unfall mit einem Linienbus in Dortmund-Hörde

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0422

Nach ersten Erkenntnissen der Dortmunder Polizei ist ein internistischer Notfall die Ursache für einen Verkehrsunfall mit einem Linienbus am Samstag (29.4.2023) in Hörde.

Der 65-jährige Fahrer verlor um 12:02 Uhr auf der Fahrt in Richtung Hochfenstraße im Kreisverkehr Hörder Bahnhofstraße / Aldinghofer Straße / Hermannstraße kurz das Bewusstsein und dabei die Kontrolle über den Gelenkbus.

Der Bus fuhr in der ersten Ausfahrt des Kreisverkehrs auf die Hermannstraße zu und erfasste zunächst fünf geparkte Autos (3x Mercedes, VW Golf, Toyota). Der Fahrer erlangte das Bewusstsein zurück, erkannte die Situation und lenkte nach links, um einen Zusammenstoß mit einem Haus zu verhindern.

Der Bus erfasste schließlich eine Litfaßsäule und einen Baum und stoppte dann. Der Fahrer erlitt schwere Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Rettungsdienst versorgte vier weitere leicht verletzte Unfallbeteiligte (drei Kinder und eine Frau). Ein vierjähriges Mädchen saß in dem Linienbus, die 22-jährige Frau mit ihren beiden Kindern (Säugling und ein drei Jahre altes Mädchen) in einem der geparkten Autos.

Die Feuerwehr sicherte die aus dem Fundament gehobene Litfaßsäule, um einen Umsturz zu verhindern. Die stark beschädigten Autos wurden versetzt oder, wie auch der Bus, abgeschleppt.

Ein auf die Verkehrsunfallaufnahme spezialisiertes Team des Polizeipräsidiums Bochum ermittelte am Unfallort. Während der Unfallaufnahme waren die Hörder Bahnhofstraße und der Kreisverkehr bis 18:20 Uhr zeitweise vollständig gesperrt.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell