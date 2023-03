Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Mehrere Autos aufgebrochen - Zeugenaufruf.

Schmalkalden (ots)

In der Nacht vom 10. zum 11.03.2023 wurden in den Ortslagen Nieder - und Mittelschmalkalden insgesamt 4 Pkw aufgebrochen. Aus den Fahrzeugen wurden persönliche Unterlagen, sowie Bargeld entwendet. Der entstandene Sachschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden. Beamte der PI Schmalkalden-Meiningen sicherte Spuren an den angegriffenen Fahrzeugen. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Meiningen unter 03693/591-0 zu melden.

