Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Beinaheunfall

Meiningen (ots)

Bislang Unbekannte lösten am Donnerstag in der Zeit zwischen 07:00 Uhr und 13:15 Uhr an einem Ford, der in diesem Zeitraum in der Georg-Leubuscher-Straße abgestellt war, alle Radmuttern eines Vorderrades. Während der Fahrt bemerkte die 38-jährige Fahrzeughalterin ein auffälliges und verändertes Fahrverhalten und stoppte ihren Wagen in Wahns. Sie stieg aus und stellte fest, dass das Vorderrad bereits in Schrägstellung stand. Zudem fand sie einige Meter hinter dem Auto eine Radschraube auf der Fahrbahn. Glücklicherweise konnte die Manipulation noch rechtzeitig festgestellt und ein Unfall verhindert werden. Die Meininger Polizei ermittelt wegen des Gefährlichen Eingriffs in der Straßenverkehr und nimmt Hinweise unter der Rufnummer 03693 591-0 entgegen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell