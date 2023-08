POL-KA: (KA) Eggenstein-Leopoldshafen - Geschwindigkeitskontrolle der Verkehrspolizei auf der B36

Karlsruhe (ots) - Bei einem Verkehrsunfall am Freitagmorgen in Beiertheim-Bulach eine Rollerfaherin verletzt. Ersten Erkenntnissen zufolge wollte eine 54-jähriger Autofahrerin gegen 10:00 Uhr von der Schauenburgstraße nach links in die Windeckstraße einbiegen. Hierbei übersah die Renault-Fahrerin offenbar eine entgegenkommende 38-Jährige auf einem Kleinkraftrad ...

