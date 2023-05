POL-PDTR: Polizei beendet Spritztour

Saarburg (ots) - Am Mittwoch, 10.05.2023 kam es in der Zeit von 12:30-13:40 Uhr in Saarburg in der Graf-Siegfried-Straße zu einem Verkehrsunfall mit Flucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer touchierte beim Vorbeifahren einen ordnungsgemäß am Fahrbahnrand in einer Parkbucht abgestellten schwarzen PKW VW Passat. An dem VW Passat mit Merziger Zulassung entstand durch den Zusammenstoß ein Streifschaden im Bereich ...

