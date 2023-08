Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Sulzfeld - Trickdiebe bestehlen Senior

Karlsruhe (ots)

Zwei unbekannte Frauen hatten es im Zeitraum zwischen Donnerstagabend und Freitagvormittag auf das Hab und Gut eines lebensälteren Mannes in Sulzfeld abgesehen. In arbeitsteiligem Vorgehen ließen sich die Täterinnen unter einem Vorwand Zugang in das Haus gewähren, lenkten den gutgläubigen Rentner dann gezielt ab und durchsuchten die Wohnräume nach Wertgegenständen.

Eine aufmerksame Nachbarin des 89-jährigen Geschädigten verständigte am Freitagvormittag die Polizei, nachdem sie beim Nachbarhaus eine offenstehende Hauseingangstür bemerkt hatte und deshalb einen Einbruch vermutete. Vor Ort eingetroffen trafen die Polizeibeamten gemeinsam mit der Nachbarin und ebenfalls hinzugeeilten Angehörigen des Hausbewohners zwar keine Einbrecher mehr an, fanden aber durchwühlte Wohnräume vor. Die Sachverhaltsaufklärung gestaltete sich aufgrund des fortgeschrittenen Lebensalters des Geschädigten sowie dessen Gesundheitszustands zunächst schwierig. Nach derzeitigem Erkenntnisstand ereignete sich die Tat im Zeitraum zwischen Donnerstag 18:30 Uhr und Freitag etwa gegen 09:50 Uhr. Nach der Bitte um ein Glas Wasser ließ der 89-Jährige zwei ihm unbekannte Frauen in sein Haus eintreten und führte sie in die Küche. Unter dem Vorwand, zur Toilette zu müssen, entfernte sich dann eine der Frauen für längere Zeit aus der Küche, bevor die Trickdiebe das Anwesen schließlich gemeinsam und unerkannt wieder verließen. Nach einer ersten Überprüfung haben sie dabei einen vierstelligen Bargeldbetrag sowie einen Schlüssel aus dem Haus gestohlen.

Eine Beschreibung der beiden Täterinnen war dem Geschädigten bislang nicht möglich. Deshalb werden Zeugen und Hinweisgeber gebeten, sich unter der Rufnummer 07252 50460 an das Polizeirevier Bretten zu wenden.

Aus aktuellem Anlass bittet die Polizei um Beachtung der folgenden Handlungsempfehlungen:

- Seien Sie misstrauisch, wenn Ihnen Unbekannte an der Haustür von einer Notlage berichten, die scheinbar eine Hilfeleistung oder Unterstützung in der Wohnung erfordert.

- Gängige Tricks sind zum Beispiel die Bitte um ein Glas Wasser wegen Übelkeit, Schwangerschaft oder der Notwendigkeit einer Arzneimitteleinnahme oder auch die Bitte um Papier und Stift.

- Vergewissern Sie sich zunächst durch den Türspion oder das Fenster, wer vor der Tür steht.

- Öffnen Sie die Tür nur bei vorgelegtem Sperrriegel.

- Lassen Sie keine Fremden in Ihre Wohnung. Bestellen Sie Unbekannte zu einem späteren Zeitpunkt wieder ein, wenn eine Vertrauensperson anwesend ist.

- Wehren Sie sich energisch gegen zudringliche Besucher, sprechen Sie laut oder rufen Sie um Hilfe.

- Treffen Sie mit Nachbarn die Vereinbarung, sich bei unbekannten Besuchern an der Wohnungstür gegenseitig Beistand zu leisten.

- Lassen Sie fremde Personen nur in Ihre Wohnung, die Sie selbst bestellt haben oder die von der Hausverwaltung angekündigt worden sind. Das gilt insbesondere auch für angebliche Handwerker und vermeintliche Vertreter der Stadtwerke.

- Angehörige und Nachbarn werden gebeten, ein besonderes Augenmerk auf ihre lebensälteren Mitmenschen zu haben.

Weitere Hinweise zu diesem und weiteren Kriminalitätsformen gibt die Polizeiliche Kriminalprävention unter

https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/diebstahl/trickdiebstahl-in-wohnungen/

