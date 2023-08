Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Mehrere Autos in Uedding aufgebrochen

Mönchengladbach (ots)

Am Donnerstag, 3. August, haben bislang Unbekannte zwischen 10.50 und 12.30 Uhr mehrere Autos an der Straße An den Hüren in Uedding beschädigt und Gegenstände daraus entwendet.

Die Autos standen in der Nähe des Friedhofsgeländes geparkt. An allen betroffenen Wagen hatten die Täter jeweils das Fenster der Beifahrerseite eingeschlagen und unter anderem Taschen und Portemonnaies entwendet.

Die Polizei Mönchengladbach bittet Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben, um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 02161-290. (cr)

