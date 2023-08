POL-MG: Schwarzer VW Passat gestohlen

Mönchengladbach (ots) - Beamte der Polizei Mönchengladbach und der Bundespolizei haben in der Nacht zu Mittwoch, 2. August, an der Sandradstraße in Gladbach zwei Männer im Alter von 24 und 39 Jahren bei einem Einbruch auf frischer Tat vorläufig festgenommen. Bei der Suche nach den Tätern, die sich im Keller versteckten, hat die Polizei einen Diensthund eingesetzt, der einen der Verdächtigen in den Arm biss. Der ...

