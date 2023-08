POL-MG: Polizei stellt per Haftbefehl gesuchte Männer

Mönchengladbach (ots) - Ein bislang unbekannter Täter hat sich am Mittwoch, 2. August, zwischen 14.20 und 15.20 Uhr Zutritt zu einem Einfamilienhaus an der Straße Am Sternenfeld in Giesenkirchen verschafft. Bei der Tatdurchführung vom Hausbesitzer gestört, floh der Mann in Richtung des nahegelegenen Spielplatzes mit der Tatbeute. Er entwendete ein elektronisches Gerät. Der Tatverdächtige kann wie folgt beschrieben ...

