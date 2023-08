Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Einbruch in Einfamilienhaus

Mönchengladbach (ots)

Ein bislang unbekannter Täter hat sich am Mittwoch, 2. August, zwischen 14.20 und 15.20 Uhr Zutritt zu einem Einfamilienhaus an der Straße Am Sternenfeld in Giesenkirchen verschafft.

Bei der Tatdurchführung vom Hausbesitzer gestört, floh der Mann in Richtung des nahegelegenen Spielplatzes mit der Tatbeute. Er entwendete ein elektronisches Gerät. Der Tatverdächtige kann wie folgt beschrieben werden: Zwischen 20 und 30 Jahre alt, etwa 1,75 bis 1,80 Meter groß und schlank, helles Haar. Er trug eine dunkle Jeans sowie eine grüne Jacke.

Die Polizei Mönchengladbach bittet Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben, um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 02161-290. (cr)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell