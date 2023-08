POL-MG: Zeugensuche nach mutmaßlichem Steinwurf von einer Brücke

Mönchengladbach (ots) - Die Polizei hat einen 24-jährigen E-Bike-Dieb am Sonntagabend, 30. Juli, gestellt und vorläufig festgenommen. Der Mann war zuvor in eine Radstation am Platz der Republik eingebrochen. Außerdem besteht gegen ihn ein Haftbefehl. Gegen 22.30 Uhr meldete ein Zeuge der Bundespolizei, dass er einen Mann dabei beobachtet habe, wie dieser ein E-Bike aus der Radstation am Platz der Republik gestohlen ...

mehr