POL-MG: Polizei stellt 24-Jährigen nach E-Bike-Diebstahl

Mönchengladbach (ots) - Am Montag, 31. Juli, haben zwei Frauen am Bismarckplatz eine 61-Jährige mit einem Trick abgelenkt, um ihr Portemonnaie zu stehlen. Nach eigenen Angaben hob die 61-Jährige gegen 11.50 Uhr Geld an einer Bankfiliale am Bismarckplatz ab. Anschließend sei sie in Richtung ihres geparkten Autos an der Ecke Bismarckstraße / Bismarckplatz gegangen. ...

