POL-MG: Einbruch in Mehrfamilienhaus

Mönchengladbach (ots) - Unbekannte sind in der Nacht zu Sonntag, 30. Juli, in ein Geschäft an der Hauptstraße eingebrochen. Nach bisherigem Ermittlungsstand hebelten die Täter in der Zeit zwischen Samstag, 17.30 Uhr und Sonntag, 12.30 Uhr die Haupteingangstür des Geschäfts auf und gelangten so in die Innenräume. Dort entwendeten sie Bargeld und flüchten anschließend. Die Polizei bittet Zeugen, die etwas ...

