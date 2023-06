Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Zeugen beobachten Einbrecher

Engelskirchen (ots)

Vergangene Nacht (15. Juni) sind Unbekannte in einen Fahrradladen in der Overather Straße in Loope eingebrochen. Mit einer Brechstange oder einem ähnlichen Werkzeug hebelten sie gegen 1:45 Uhr eine Fensterscheibe aus, um so ins Geschäft zu gelangen. Zeugen beobachteten zwei dunkel gekleidete Personen, die sich an dem Fenster zu schaffen machten. Als sie den Zeugen bemerkten, flüchteten diese sofort.

Es soll sich um zwei männliche Personen im Alter zwischen 18 und 20 Jahren gehandelt haben. Beide waren dunkel gekleidet und waren etwa 1,80 bis 1,85 Meter groß. Zumindest einer trug einen dunklen Rucksack.

Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Rufnummer 02261 81990.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell