Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Weyhe - Tankstelle überfallen ---

Diepholz (ots)

Unbekannte haben in der Nacht eine Tankstelle in Leeste, Angelser Straße, überfallen. Sie drohten mit einer Schußwaffe und flüchteten mit der Kassenlade.

Am Freitag gegen 00.20 Uhr betraten fünf maskierte Männer den Verkaufsraum der Classic Tankstelle an der Angelser Straße. Zwei Täter begaben sich unmittelbar zum Verkaufstresen. Einer drohte mit einer Waffe und forderte die Herausgabe des Bargeldes. Der Angestellte nutzte die Gelegenheit, flüchtete in das Büro hinter dem Tresen und schloss sich ein. Die zwei Täter am Tresen rissen daraufhin die Kassenlade aus der Verankerung. Mit samt der Kassenlade flüchteten die beiden Haupttäter gemeinsam mit den drei Mittätern, die zuvor an der Tür zum "Schmiere Stehen" verblieben waren. Die Flucht ging zu Fuß in Richtung Hombachstraße, von wo sie mit einem unbekannten Fahrzeug weiter flüchteten.

Alle fünf Täter trugen eine FFP2 Maske, drei hatten eine kräftige Statur. Der Haupttäter war ca. 30-35 Jahre alt, kräftig und komplett schwarz gekleidet. Ein Täter trug einen dunklen Kapuzenpullover mit weißer Aufschrift. Ein weiterer Täter eine schwarze Steppjacke mit weißem Emblem.

Hinweise auf die Täter oder Fluchtfahrzeuge nehmen die Polizei Weyhe, Tel. 0421 / 80660 oder die Polizei Diepholz, Tel. 05441 / 9710, entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell