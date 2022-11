Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Sulingen, Körperverletzung und weitere Straftaten - Rehden, Taschendiebstahl - Stuhr, Diebstahl hochwertiger Pkw-Räder ---

Sulingen - Körperverletzung und weitere Straftaten

Am Dienstag gegen 22:30 Uhr kam es in Sulingen, In den Feldgärten, zu einer versuchten gefährlichen Körperverletzung. Nach einem Streit zwischen mehreren Personen versuchte der 25-jähriger Täter das 21-jährige Opfer aus Bassum mit einer Axt zu attackieren. Dies misslang jedoch, die Axt fiel ihm vorher aus der Hand. sodass es lediglich zu einfachen Körperverletzung kam. Später wurde die Polizei Sulingen erneut zu einer Ruhestörung zum Tatort gerufen. Bei beiden Einsätzen mussten die Einsatzkräfte, aufgrund der aufgeheizten, hoch aggressiven und unübersichtlichen Situation vor Ort, durch weitere Streifenbesatzungen unterstützt werden. Letztlich nahm die Polizei drei Personen in Gewahrsam. Gegen den 25-jährigen Täter lag ein außer Vollzug gesetzter Haftbefehl vor. Gegen mehrere Personen wurden Ermittlungsverfahren wegen Widerstand gegen Polizeibeamte, Körperverletzungen, Beleidigungen und anderer Delikte eingeleitet. Alle Beteiligten standen zum Teil erheblich unter Alkoholeinwirkung.

Rehden - Taschendiebstahl

Einer 68-jährigen Frau wurde gestern gegen 12.30 Uhr die Geldbörse entwendet. Die Frau war zum Einkaufen im ALDI-Markt in der Nienburger Straße, als ein unbekannter Täter ihr die Geldbörse aus der Jackentasche entwendete. Sie bemerkte den Diebstahl erst, als sie an der Kasse bezahlen wollte. In der Geldbörse befanden sich neben Bargeld auch Papiere und eine Scheckkarte. Mit dieser Scheckkarte wurde gegen 13.30 Uhr in 27259 Varrel versucht Geld abzuheben.

Stuhr - Diebstahl

Unbekannte haben in der Nacht von Dienstag, 21 Uhr, bis Mittwoch, 09 Uhr, von einem Pkw Daimler Benz alle vier Räder entwendet. Die Täter bockten den Pkw auf Pflastersteine auf, um so die hochwertigen Räder abzumontieren. Der Schaden wird auf rund 8000 Euro beziffert. Hinweise nimmt die Polizei Weyhe, Tel. 0421 / 80660, entgegen.

Bassum - Einbruch in Wohnhaus

Am Mittwoch wurde in der Zeit von 16 bis 18 Uhr in ein Wohnhaus am Logering eingebrochen. Ein rückwärtiges Fenster wurde gewaltsam geöffnet und nahezu alle Räume durchsucht. Das genaue Diebesgut konnte noch nicht festgestellt werden. Auch bei einer Befragung der Nachbarschaft konnten keine Erkenntnisse gewonnen werden, da niemand etwas beobachtet hat.

Bassum - Diebstahl von Gartengeräten

Aus einem Lagerraum der Stadt Bassum an der Bremer Straße wurden in der Zeit vom 03. bis zum 09.11.2022 viele Gartengeräte, unter anderem drei Rasenmäher im Wert von über 2000 Euro entwendet. Der Schuppen wurde gewaltsam geöffnet und die Geräte müssen mit einem größeren Fahrzeug abtransportiert worden sein. Wer dort etwas beobachtet hat, wird gebeten, die Polizei Bassum, Tel. 04241 / 971680, zu informieren.

Asendorf - Pkw fährt gegen Findling

Ein 60-jähriger Pkw-Fahrer aus Bruchhausen-Vilsen ist am Mittwoch gegen 11:45 Uhr im Altenfelder Weg an einer Fahrbahnverengung nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und mit seinem Pkw auf einen großen Findling geprallt. Der Mann wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt; sein Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

